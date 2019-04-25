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Взялась за старое: Савченко вновь пришла в Раду с «гранатой»

25.04.2019 22:37
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Взялась за старое: Савченко вновь пришла в Раду с «гранатой»

После внезапного освобождения из-под стражи в зале суда, внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко начала появляться на заседаниях украинского парламента. 

Как информирует replyua.net, Савченко, которую освободили из-под стражи, в очередной раз прибыла на заседание Верховной Рады Украины, причем с уже традиционным для нее фруктом – гранатом. Издание «Фокус» опубликовало подтверждающие тому снимки. Также в сообщении говорится, что парламентарий проголосовала за то, чтобы был принят языковый закон в Украине. 

Как ранее уже сообщалось, в марте месяце минувшего года Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады из-за того, что была «угроза с ее стороны». В частности, была получена информация, что у народного депутата Верховной Рады Украины была найдена ручная граната и боевой пистолет. Напомним, лишенная депутатской неприкосновенности Надежда Савченко пообещала журналистам брифинг, сказав: «Только не убейтесь теперь и, пожалуйста, не травмируйтесь».

 



Теги: граната, Савченко
 
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