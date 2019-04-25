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Захарова указала на вину Зеленского в раздаче российских паспортов на Донбассе

25.04.2019 07:20
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Захарова указала на вину Зеленского в раздаче российских паспортов на Донбассе

Скандальный спикер МИД России Мария Захарова озвучила целый перечень претензий к еще не вступившему в должность президента Украины Владимиру Зеленскому. Как передает replyua.net, пост соответствующего содержания пропагандистка разместила на своей странице в Facebook. Соответствующим образом чиновница прокомментировала заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, согласно которому «решение России упростить процесс получения гражданства для жителей «Л/ДНР» подрывает попытки имплементации минских договоренностей».

Захарова решила в своем ответе напомнила американскому дипломату о том, как 18 апреля Зеленский заявил, что он не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса и амнистию для боевиков «ДНР».

«Также Зеленский в интервью отметил, что конфликт в Донбассе нужно урегулировать очень долго, и главным оружием Украины по возвращению Донбасса кандидат в президенты считает информационную войну. Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова столь же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо. Ведь особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений Минских договорённостей. Смотрите по тексту», — отметила она.

 



Теги: паспорт, Захарова
 
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