Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО

26.04.2019 13:12

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО.

По его мнению, такие действия можно назвать «первым шагом российской власти в нужном направлении», передает donpress.com.

При этом он высказал мнение, что если бы паспорта начали выдавать в 2014 году, то сейчас бы «мы имели Новороссию до Днепра ил до Одессы, до Днестра включительно».

При этом он с сожалением отметил, что якобы, «за бортом» остались украинские города Славянск, Краматорск, Лисичанск, Одесса, Харьков и другие, где жители не смогут получить российское гражданство по упрощенным правилам.

Стрелков подчеркнул, что такие действия России все больше отдаляют ОРДО от возвращения под контроль Украины.