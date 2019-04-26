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Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО.
По его мнению, такие действия можно назвать «первым шагом российской власти в нужном направлении», передает donpress.com.
При этом он высказал мнение, что если бы паспорта начали выдавать в 2014 году, то сейчас бы «мы имели Новороссию до Днепра ил до Одессы, до Днестра включительно».
При этом он с сожалением отметил, что якобы, «за бортом» остались украинские города Славянск, Краматорск, Лисичанск, Одесса, Харьков и другие, где жители не смогут получить российское гражданство по упрощенным правилам.
Стрелков подчеркнул, что такие действия России все больше отдаляют ОРДО от возвращения под контроль Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, гражданство, ДНР, Новороссия, Стрелков, Гиркин, ОРДЛО, НВФ
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