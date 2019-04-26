Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами

26.04.2019 11:11

Антициклон, пришедший со стороны Финляндии, принес в Украину почти жаркую — до плюс 26 градусов — погоду. Впрочем, на морских побережьях пока будет немного прохладнее. По прогнозу синоптика Наталии Диденко, к воскресенью на западе температура опустится на 3−6 градусов, на Пасху будет сыро и дождливо, а на остальной части территории тепло продержится чуть дольше, пишет from-ua.

"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до +12 +17 градусов. 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины", - написала она в Facebook.

В пятницу, 26 апреля, солнца станет чуть меньше, зато потеплеет на 1−2 градуса (на Закарпатье — до 27). На западе и востоке страны — дожди с грозами.

К субботе, 27 апреля, грозы и дожди слегка охладят западные регионы и охватят большую часть Украины: все западные области до Житомира и Винницы, север и восток страны.

На Пасху, в воскресенье, 28 апреля, в западных регионах дневная температура опустится до плюс 17−20 градусов, в остальных будет держаться плюс 20−23 градуса. Без грозовых дождей и с солнечной погодой останутся лишь Крым, центральные и южные (кроме Одесской) области.

К понедельнику, 29 апреля, греметь и дождить будет почти по всей стране (кроме Крыма и южных областей). Это еще сильнее снизит температуру в центре и на востоке.