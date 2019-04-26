- В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов 20:12
- В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО18:06
- В суд Киева переданы обвинительные акты по делу Майдана17:23
- Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот16:45
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции15:17
- Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона13:50
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО 13:12
- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»12:07
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами11:11
Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами
Антициклон, пришедший со стороны Финляндии, принес в Украину почти жаркую — до плюс 26 градусов — погоду. Впрочем, на морских побережьях пока будет немного прохладнее. По прогнозу синоптика Наталии Диденко, к воскресенью на западе температура опустится на 3−6 градусов, на Пасху будет сыро и дождливо, а на остальной части территории тепло продержится чуть дольше, пишет from-ua.
"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до +12 +17 градусов. 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины", - написала она в Facebook.
В пятницу, 26 апреля, солнца станет чуть меньше, зато потеплеет на 1−2 градуса (на Закарпатье — до 27). На западе и востоке страны — дожди с грозами.
К субботе, 27 апреля, грозы и дожди слегка охладят западные регионы и охватят большую часть Украины: все западные области до Житомира и Винницы, север и восток страны.
На Пасху, в воскресенье, 28 апреля, в западных регионах дневная температура опустится до плюс 17−20 градусов, в остальных будет держаться плюс 20−23 градуса. Без грозовых дождей и с солнечной погодой останутся лишь Крым, центральные и южные (кроме Одесской) области.
К понедельнику, 29 апреля, греметь и дождить будет почти по всей стране (кроме Крыма и южных областей). Это еще сильнее снизит температуру в центре и на востоке.
Теги: Донбасс, похолодание, дождь, гроза
- Погода 28 августа: дожди и похолодание
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- В Украину снова идут похолодание и снег
- Синоптики снова прогнозируют дожди и похолодание
- Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов
- Синоптики: в Донецк нагрянет дождь со снегом, а затем мороз!
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор17:44
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе17:06
- В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления16:05
- «Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах15:59
- Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest22:34
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»21:16
- Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля 20:51
- В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов 20:12
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"19:43
- В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения 19:11
- В Мариупольском порту углубят дно18:39
- В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО18:06
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- В Донецке происходит нечто непонятное
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением