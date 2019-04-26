Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот

26.04.2019 16:45

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады

Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет Политека.

В частности, Разумков сказал, что допускает такое в свете недавних попыток парламентариев лишить президента части его полномочий.

«В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия», — сказал он.

Кроме того, Дмитрий Разумков прокомментировал разговоры об отмене президентской должности, — на его взгляд, это недопустимо.

«Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два — у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти», — подчеркнул Разумков.