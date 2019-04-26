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У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»
Команда Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, разработала законопроект, который должен возобновить ответственность за незаконное обогащение.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает from-ua.
Линкявичус поздравил Зеленского с победой и предложил помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системы. «Везде, где мы могли бы содействовать и быть полезными, можете на нас положиться», — заверил он.
Министр сообщил о большом интересе к новоизбранному президенту в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой же возможности посетить международные мероприятия на уровне Евросоюза.
Линкявичус напомнил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине. «Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом», — отметил он. В то же время, Зеленский сообщил министру, что «его командой разработан соответствующий законопроект, который возобновит ответственность за незаконное обогащение».
Также Зеленский попросил о помощи в создании международной медиа-организации, которая осуществляла бы вещание на оккупированных территориях, при этом отстаивала проукраинскую позицию, сообщили в пресс-службе.
Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), которая утратила силу со дня принятия решения.
В обосновании своего решения судьи КС подчеркнули, что эта статья Уголовного кодекса противоречит Конституции, где указано, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу (ст. 62), и закреплено право лица не давать показаний или объяснений в отношении себя и своих близких (ст. 63), а также ст. 17 Уголовного процессуального кодекса, где указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица.
28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона (№ 10110) об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
По словам президента Петра Порошенко, в новом законопроекте статья УК о незаконном обогащении выписана так, что «комар носа не подточит». В парламент уже подано 12 законопроектов, которыми предлагаются изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно применения уголовной ответственности за незаконное обогащение.
20 марта Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности создал рабочую группу по разработке проектов закона об ответственности за незаконное обогащение. Ее председателем избран народный депутат от фракции «БПП» Валерий Карпунцов.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, тюрьма, заявление
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