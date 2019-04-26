В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов

26.04.2019 20:12

Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает donpress.com.

Напомним, сегодня ЦИК объявил результаты голосования в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, которое длилось с 22 апреля.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля. До этого необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий и дождаться истечения законного срока для их обжалования. Бернацкая уточнила:

«Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты».

Согласно закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.

Отмечается, что если результаты будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.