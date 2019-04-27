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Где смотреть онлайн Мариуполь - Шахтер: расписание трансляций

27.04.2019 14:20
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В матче 26-го тура чемпионата Украины сыграют донецкий "Шахтер" на выезде будет играть с "Мариуполем". Встреча первой и пятой команд турнирной таблицы пройдет на стадионе имени Владимира Бойко.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Шахтер".

Встреча 26-го тура украинского чемпионата начнется в 14:00.

Прямую трансляцию донбасского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: шахтер , Мариуполь, расписание, трансляция
 
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