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Главарь «ЛНР» заявил о начале приема документов на получение паспортов РФ
27.04.2019 08:01
В ОРЛО начали прием документов на получение российского гражданства. Об этом сообщил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Россия 24».
Так, главарь ОРЛО отметил:
«Сегодня в ЛНР начат процесс подачи документов для получения паспорта гражданина РФ».
Также, он добавил, что «власть» на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для жителей «республики»:
«Основную нагрузку возьмет на себя МВД, которое будет принимать документы, проверять их правильность и доставлять на территорию РФ. Также помощь будет оказывать министерство юстиции».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, документы, паспорт, ЛНР
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