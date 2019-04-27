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Главарь «ЛНР» заявил о начале приема документов на получение паспортов РФ

27.04.2019 08:01
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Главарь «ЛНР» заявил о начале приема документов на получение паспортов РФ

В ОРЛО начали прием документов на получение российского гражданства. Об этом сообщил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Россия 24».

Так, главарь ОРЛО отметил:

«Сегодня в ЛНР начат процесс подачи документов для получения паспорта гражданина РФ».

Также, он добавил, что «власть» на сегодняшний день делает все возможное для того, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для жителей «республики»:

«Основную нагрузку возьмет на себя МВД, которое будет принимать документы, проверять их правильность и доставлять на территорию РФ. Также помощь будет оказывать министерство юстиции».

 Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, документы, паспорт, ЛНР
 
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