Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона

27.04.2019 19:20

В законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык.

Верховная Рада устранит преграды к подписанию закона о языке в середине мая. Об этом заявил глава парламента. По его словам, проекты постановлений об отмене языкового закона отклонят. Их поступило аж четыре, при том, что голосование состоялось только в четверг. "Сегодня" в эксклюзивном интервью расспросили у спикера Андрея Парубия о языковых новациях и особенностях их принятия.

- Андрей Владимирович, какова основная цель принятия закона о языке и какие проблемы он должен решить?

- Прежде всего надо отметить, что в украинском законодательстве образовался вакуум в вопросе государственного языка. После того, как Конституционный суд отменил закон Колесниченко-Кивалова, у нас фактически сфера применения языка оказалась без законодательного урегулирования. Прямая норма Конституции, которая предусматривает, что украинский язык является государственным, не имела механизмов имплементации. И, собственно, закон Украины о применении украинского языка и имел целью снять любые противоречия, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы из-за недоразумений не возникало никаких конфликтов. Чтобы законом была полностью урегулирована сфера использования украинского языка.

Кроме того, мы знаем и насколько этот закон является важным в понимании безопасности и гуманитарного развития. В течение 400 лет 120 раз украинский язык запрещали различными способами. И фактически этот закон дает возможность создать целую сеть поощрительных мер для изучения всеми гражданами Украины украинского языка.

В частности, в законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык. Обязательное значение он имеет для государственных чиновников. Но он не включается в частную сферу и в религиозную сферу.

Этот закон, наоборот, является объединяющим, потому что он снимает любые спекуляции и способствует развитию изучения украинского языка. Я напомню: когда мы принимали решение о дублировании фильмов на украинский язык, в обществе была тревога. А потом все аплодировали, когда видели просто непревзойденные переводы на украинский язык мировых фильмов. Когда мы вводили квоты, тоже многие беспокоились и думали, что будут трудности. Но потом мы увидели, как десятки и сотни новых групп, новых исполнителей появились на нашем радио и телевидении, и все общество аплодировало. И я уверен, что так будет и с законом о языке. Он даст лишь еще больше возможностей для развития творчества, для наших художников, для развития украинской культуры, украинского кино, которое вновь сегодня находится на этапе большого возрождения. И поэтому я убежден: язык объединяет. И этот закон будет еще одним этапом для объединения всех украинцев от Востока до Запада и от Севера до Юга.

- А что конкретно внедряет закон?

- Там есть ряд очень конкретных норм, предусматривающих необходимость знания украинского языка, в частности, всеми государственными служащими. И это понятно. Потому что если государственный служащий не владеет государственным языком, он не может полноценно оказывать услуги, когда к нему обращается кто-либо из граждан Украины.

Предполагается, что каждый, кто хочет получить гражданство Украины, должен получить сертификат и пройти бесплатный экзамен на знание украинского языка. Предполагается 90% для использования украинского языка на украинских телеканалах. Предполагается, что в каждой точке продажи – будь то книжный магазин или киоск – должно быть, как минимум, 50% литературы на украинском языке. Фактически речь идет о защите украинского языка, о защите украинской продукции. И ни в коей мере не об умалении любого другого языка или коренных народов, или национальных меньшинств.

Хочу особо подчеркнуть – это закон о защите украинского языка. Согласно украинскому законодательству, есть отдельный закон о языке национальных меньшинств, а этот закон – о развитии, функционировании украинского языка.

- То есть принудительной украинизации никто проводить не будет?