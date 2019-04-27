Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»

27.04.2019 16:20

Доктор Комаровский дал полезные рекомендации родителям, как обезопасить ребенка в его комнате, что нужно закрепить, а вообще выбросить.

Популярный в Украине детский врач Евгений Комаровский известный также как телеведущий программы «Школа доктора Комаровского». Кроме того, медик еще и активный пользователь соцсетей, где также дает полезные советы родителям в отношении детей.

Например, на своей странице в Instagram врач часто отвечает на вопросы пользователей, касающиеся детей. В новом выпуске своей рубрики доктор Комаровский рассказал, как обезопасить ребенка в его комнате, пишет «Знай.юа».

«Мы уже с вами говорили, какой должна быть детская комната для детского здоровья, теперь давайте поговорим о том, какой она должна быть для детской безопасности. Начните тему безопасности из окна. Прежде всего ребенок не должен иметь возможности его открыть и вывалиться, по -вторых, обратите внимание на подоконник: на подоконнике не должно быть никаких горшков с цветами, потому что, если они там есть, они рано или поздно упадут кому-то на голову.

Вся мебель, вся бытовая техника, должны быть самым тщательным образом закреплены. Не должно быть никаких веревочек, за которые ребенок потянет, то есть, если есть какие-либо шторы, жалюзи — веревочка быть не должно. Фиксирую внимание на электричестве: понятно, защитные накладки на розетки, конечно же спрятаны все провода. Фиксируем двери, то есть двери никоим образом не должны прижать ребенку пальцы. И особое внимание на защитные накладки на углы «, — рассказал популярный украинский педиатр.

Напомним, что Комаровский развенчал миф о том, что современные дети стали очень болезненными и имеют с рождения редкие заболевания. Об этом Комаровский написал на своем форуме для родителей. Врачи спросили родители о том, правда ли то, что современные дети рождаются слабыми и болезненными, чем их родители.

«Аллергия, непереносимость глютена, лактозы … Об этих диагнозы раньше слышали только продвинутые педиатры и узкие специалисты, а сегодня их определяют у каждого десятого ребенка», — написали на форуме.

Источник : https://politeka.net