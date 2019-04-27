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Кошевой из «Квартала 95» признался, какой пост готов занять: «Я не против»
Евгений Кошевой с напарником Валерием Жидковым в новом выпуске «Чисто News» сообщили, что нардеп Владимир Парасюк замахнулся на губернаторское кресло
«После выборов освободилось главное кресло во Львовской областной администрации, которое по информации СМИ не прочь занять депутат Владимир Парасюк», – начал Валерий Жидков.
«Ты знаешь, если бы я несколько лет назад ударил головой в голову генерала СБУ, и у меня скоро заканчивалась депутатская неприкосновенность, я тоже был бы не против возглавить что-нибудь где-нибудь подальше. Можно и во Львове. А еще лучше, где-нибудь в Кении или на Гваделупе», – сказал Евгений Кошевой.
Отметим, что Владимир Зиновьевич является народным депутатом Украины Верховной Рады VIII созыва с 27 ноября 2014 года. В прошлом — активист Евромайдана. Командир 4 роты батальона «Днепр». Владимира Парасюка заметили, когда он 21 февраля 2014 года произнес речь на Майдане с призывом к вооруженному штурму резиденции президента Виктора Януковича.
Недавно в сеть попала информация, что Парасюк угрожал расстрелять и избить сотрудника СБУ, который приехал проверить сообщения о массовых незаконных вырубках леса на своей родине.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, пост, Квартал 95
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