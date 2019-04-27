Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кошевой из «Квартала 95» признался, какой пост готов занять: «Я не против»

27.04.2019 15:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кошевой из «Квартала 95» признался, какой пост готов занять: «Я не против»

Евгений Кошевой с напарником Валерием Жидковым в новом выпуске «Чисто News» сообщили, что нардеп Владимир Парасюк замахнулся на губернаторское кресло

«После выборов освободилось главное кресло во Львовской областной администрации, которое по информации СМИ не прочь занять депутат Владимир Парасюк», – начал Валерий Жидков.

«Ты знаешь, если бы я несколько лет назад ударил головой в голову генерала СБУ, и у меня скоро заканчивалась депутатская неприкосновенность, я тоже был бы не против возглавить что-нибудь  где-нибудь подальше. Можно и во Львове. А еще лучше, где-нибудь в Кении или на Гваделупе», – сказал Евгений Кошевой.

Отметим, что Владимир Зиновьевич является народным депутатом Украины Верховной Рады VIII созыва с 27 ноября 2014 года. В прошлом — активист Евромайдана. Командир 4 роты батальона «Днепр». Владимира Парасюка заметили, когда он 21 февраля 2014 года произнес речь на Майдане с призывом к вооруженному штурму резиденции президента Виктора Януковича.

Недавно в сеть попала информация, что Парасюк угрожал расстрелять и избить сотрудника СБУ, который приехал проверить сообщения о массовых незаконных вырубках леса на своей родине.


Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, пост, Квартал 95
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх