- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Политолог: «В Киеве сто раз подумают теперь, прежде чем стрелять по Донбассу»18:20
- В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest18:00
- Есть план: Украина накажет РФ за российские паспорта на Донбассе17:38
Не бойтесь силы зла: митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к народу Украины и поздравил всех с Пасхой.
Об этом сообщает спикер ПЦУ Иван Сидор на своей странице в Facebook.
"С известием о воскресении Спасителя также связаны два призыва, сосредоточены в первых словах, которые от Самого Господа Иисуса Христа услышали жены-мироносицы - "Радуйтесь!" и "Не бойтесь!", - написано в посте.
Также митрополит Епифаний призвал украинцев не боятся сил зла.
"Скорби мира сего, страдания, засилье зла, неуверенность в будущем - все это угнетает человека, побуждает к унынию и отчаянию, но воскресение Христово возвращает нам радость и отгоняет страх. Сам Спаситель призывает нас не бояться силы зла, а победно противостоять ему: "В мире испытываете скорби, - говорит Он, - но будьте мужественны: Я победил мир", - заявил священнослужитель.
Он отметил, что вот так много содержания есть, казалось бы, в коротких и простых словах нашего взаимного приветствия.
"Через них мы утверждаем нашу веру в Бога, веру в истинное пришествие в мир Сына Божия, в Его победу над злом и смертью и в наше собственное воскресение из мертвых. Все это побуждает нас к исполнению заповедей Божиих, к приумножению добра и борьбы с грехом и в самих себе, и в окружающем мире", - подчеркнул митрополит Епифаний.
"Скорби мира сего, страдания, засилье зла, неуверенность в будущем - все это угнетает человека, побуждает к унынию и отчаянию, но воскресение Христово возвращает нам радость и отгоняет страх. Сам Спаситель призывает нас не бояться силы зла, а победно противостоять ему: "В мире испытываете скорби, - говорит Он, - но будьте мужественны: Я победил мир", - заявил священнослужитель.
Он отметил, что вот так много содержания есть, казалось бы, в коротких и простых словах нашего взаимного приветствия.
"Через них мы утверждаем нашу веру в Бога, веру в истинное пришествие в мир Сына Божия, в Его победу над злом и смертью и в наше собственное воскресение из мертвых. Все это побуждает нас к исполнению заповедей Божиих, к приумножению добра и борьбы с грехом и в самих себе, и в окружающем мире", - подчеркнул митрополит Епифаний.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, митрополит, Пасха
- В День независимости в Донецке пройдет фестиваль искусств "Україна – свята родина!"
- Блаженнейший митрополит Онуфрий призывает уважать жителей востока Украины и Крыма
- В Свято-Покровский храм на Донетчине привезли мощи святых
- СМИ обнаружили у Харьковского митрополита Онуфрия много элитной недвижимости и земли
- СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП
- В Свято-Троицкий собор привезут икону "Скоропослушницу" (ФОТО)
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 21:00
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением