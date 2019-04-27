- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Политолог: «В Киеве сто раз подумают теперь, прежде чем стрелять по Донбассу»18:20
- В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest18:00
- Есть план: Украина накажет РФ за российские паспорта на Донбассе17:38
Не все украинцы получат субсидии на отопление: названа дата переназначения
Автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный период начнется с 1 мая
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, о чем написали на сайте телеканала «Прямой».
Розенко отметил, что неделю назад Кабмин принял изменения и дополнения к системе субсидий.
«Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый сезон отопительный будет осуществлен в автоматическом режиме», — сказал он.
Ранее сообщалось, что получатели монетизированного субсидии, которые не заплатили за коммунальные услуги, не будут в дальнейшем получать «живые» деньги на руки. Об этом распорядился Кабмин на заседании 17 апреля, однако соответствующего постановления еще нет на сайте Правительственного портала. По заявлению получателя субсидии, если он не имеет задолженности, может быть применена наличная форма выплаты: «живые» деньги на счет в банке, но если же льготник будет иметь долги, он будет переведен на безналичную форму выплаты. Средства на счет льготника не поступают, а перечисляются на счет Минсоцполитики в Сбербанк, а следовательно — исполнителям коммунальных услуг по их «заявкам» — реестрами начислений. То есть льготник «живых» денег не видит.
Отмечается, что проект не предусматривает возможности выбора формы выплаты льгот сразу при их назначении.
«Субсидианты, которые не имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги до 1 мая, будут получать монетизированного денежную помощь. Должник не сможет воспользоваться правом на субсидию. Когда претендент на субсидию погасит долги, ему автоматически будет назначена субсидия в безналичной форме «, — говорится в статье.
Чиновники подсчитали, что около 13% начисленных к выплате через Сбербанк средств так и не были получены адресатами. Однако, как выяснилось, причина вовсе не в том, что людям никогда бегать за помощью в отделение госбанка. Украинцы массово жалуются, что не могут получить льготы живыми деньгами за февраль и март. Отказывают им по разным причинам: Самая распространенная проблема — разногласия между реальными данными получателей и присланными в Сбербанк от управлений соцзащиты.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, дата, отопление, субсидия
- Оплачивать коммуналку придется по-новому: в Кабмине сообщили, какое новшество ждет украинцев
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной, названа дата
- В Україні вводять два тарифи на опалення і плату за унітази
- «Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков
- Эксперты предупредили о грядущей коммунальной катастрофе в Украине
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 21:00
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением