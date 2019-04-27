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Политолог: «В Киеве сто раз подумают теперь, прежде чем стрелять по Донбассу»
После того, как Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей отдельных регионов Луганской и Донецкой областей, в Киеве сто раз подумают, прежде чем открывать огонь по Донбассу. Как сообщает Replyua.netсо ссылкой на Украина.ру, такое мнение прозвучало от политолога Владимира Корнилова.
«Теперь Украина сто раз подумает, прежде чем обстреливать Донецк, где вскоре будут проживать множество граждан РФ, которых Россия обязана защищать», - заявил Корнилов. По его словам, Минские договорённости полностью не выполнила ни одна из сторон, но изначально они были задуманы с одной целью - остановить этот конфликт или как минимум снизить число жертв, частично это удалось реализовать.
Корнилов добавил, что указ об упрощении процедуры получения гражданства был принят только с одной целью - чтобы Украина выполнила Минские договорённости. По мнению Корнилова, указ Путина не противоречит Минским соглашениям, также он не противоречит международному и российскому законодательству.
Теги: Донбасс, Киев, политолог
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