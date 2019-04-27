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Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины

27.04.2019 22:26
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Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины

Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре может быть распространена на граждан Украины в целом. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам визита в КНР, сегодня, 27 апреля.

Президент Путин сообщил, что вопрос выдачи паспортов РФ по упрощенной процедуре рассматривается не только в отношении жителей «ЛДНР», но может касаться всех жителей Украины.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в „ЛНР“ и „ДНР“ предоставляем такой способ получения гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сообщил президент РФ.

Источник : https://donpress. 



Теги: Путин, процедуры, гражданство, паспорт
 
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