Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины

27.04.2019 22:26

Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре может быть распространена на граждан Украины в целом. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам визита в КНР, сегодня, 27 апреля.

Президент Путин сообщил, что вопрос выдачи паспортов РФ по упрощенной процедуре рассматривается не только в отношении жителей «ЛДНР», но может касаться всех жителей Украины.