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Путин рассказал о последствиях прекращения Киевом транзита российского газа

27.04.2019 17:20
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Путин рассказал о последствиях прекращения Киевом транзита российского газа

Украина полностью зависит от транзита российского газа через нее. Об этом в субботу, 27 апреля, на пресс-конференции в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал приоритетным в числе вопросов при встрече с Владимиром Зеленским — подписание транзитного договора «Газпрома» с «Нафтогазом», который истекает в 2019 году.

«Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?.. Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать», — сказал Путин.

Он отметил, Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс. Также напомнил, что переходе на прямые поставки цена газа для Киева будет ниже минимум на 25%. При этом Путин подчеркнул, что за последние годы на Украине на 1400% выросли тарифы на тепло и примерно на 1000% на электроэнергию, реальный уровень жизни украинцев «падает катастрофически».

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный… Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами — вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», — добавил Путин.РФ.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, Путин, газ, транзит
 
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