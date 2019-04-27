Путин рассказал о последствиях прекращения Киевом транзита российского газа

27.04.2019 17:20

Украина полностью зависит от транзита российского газа через нее. Об этом в субботу, 27 апреля, на пресс-конференции в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал приоритетным в числе вопросов при встрече с Владимиром Зеленским — подписание транзитного договора «Газпрома» с «Нафтогазом», который истекает в 2019 году.

«Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?.. Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать», — сказал Путин.

Он отметил, Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс. Также напомнил, что переходе на прямые поставки цена газа для Киева будет ниже минимум на 25%. При этом Путин подчеркнул, что за последние годы на Украине на 1400% выросли тарифы на тепло и примерно на 1000% на электроэнергию, реальный уровень жизни украинцев «падает катастрофически».