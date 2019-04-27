Супрун назвала мифом информацию о выезде "скорой" только к пациентам с температурой 40 градусов

27.04.2019 12:00

Перечень симптомов, при которых "скорая" выезжает к пациенту, не менялся в Украине с 2009 года, отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она назвала мифом слухи о том, что "скорая" приезжает лишь к тем, у кого температура поднялась до 40 градусов.

lВ большинстве случаев граждане Украины вызывают "скорую" тогда, когда она не нужна. Об этом 26 апреля сообщила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



Она назвала мифом слухи о том, что после начала реформы здравоохранения рассчитывать на приезд бригады скорой помощи можно только в том случае, если температура поднимется до 40 градусов.



"Правда: никто не внедрял таких изменений в систему экстренной медицинской помощи. Перечень симптомов, при которых пациент нуждается в приезде бригады "экстренки", не менялся с 2009 года. И в нем – не только температура, которая несет прямую угрозу жизни человека, но и расстройство дыхания, сильное кровотечение, боль в области сердца и многое другое", – написала Супрун.



И.о. министра подчеркнула, что "украинцы до сих пор вызывают "скорую", когда она на самом деле не нужна, и это 70% случаев".



"То, что от бригад "скорой" ожидают услуг семейного врача или – еще хуже – такси или соседей, – большая проблема каждого из нас. Ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры или меряет давление (с чем бы справился врач первичного звена), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах", – отметила Супрун.



В ее посте указано, что миф о приезде "скорой" только при 40 градусах у пациента распространил телеканал "112 Украина".

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.



Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. 28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

2 апреля 2018 года в Украине стартовала бессрочная кампания по выбору семейного доктора. Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.

Источник :https://gordonua.com