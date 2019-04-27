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Участница смертельного ДТП в Харькове Зайцева считает, что виновата в аварии

27.04.2019 09:38
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Участница смертельного ДТП в Харькове Зайцева считает, что виновата в аварии

Алена Зайцева, которую суд в Харькове приговорил к 10 годам лишения свободы за ДТП, которое в октябре 2017 года привело к смерти шести человек, намерена в апелляционной инстанции доказывать, что виновна в аварии на 30%, а остальные 70% – вина другого участника ДТП Геннадия Дронова.

Об этом в Facebook сообщила 26 апреля журналистка Татьяна Доцяк.

"Степень вины своей и Дронова Зайцева оценивает как 70 [%] – Дронов и 30 [%] – она. Просит отменить приговор. Новый приговор назначить до пяти лет лишения свободы и освободить от наказания на испытания. То есть отпустить "условно". Гражданские иски разделить также 70 на 30", – написала она.

По информации журналистки, Зайцева уверена, что "если бы не Дронов, она бы проскочила", и утверждает, что виновата только в превышении скорости. 
Источник : https://gordonua.com 



Теги: Харьков, авария, смерть, ДТП
 
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