Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность

27.04.2019 19:00

Сладость нужно есть каждый день.



Согласно исследованию ученых из Италии, ежедневное употребление шоколада может улучшать мозговую деятельность человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.



Шоколад, который сделан из какао, может улучшать память и процессы визуального восприятия человека.



Исследователи из Университет Л’Акуила в Италии определили, что натуральные химические элементы, которые содержатся в какао, могут иметь терапевтический эффект для функций мышления человека.



К примеру, содержащиеся в какао и черном шоколаде полифенолы повышают уровень спокойствия и удовлетворения человека, а флаванолы могут решить проблему возрастного ухудшения памяти.



Ученые исследовали, как ежедневное употребление шоколада в разных количествах влияет на работу мозга. Оказалось, для людей в возрасте шоколад способствовал улучшенному вниманию, памяти, восприятию и функциям речи. Наиболее позитивно шоколад влиял на тех, у кого были легкие когнитивные расстройства и проблемы с памятью.



У здоровых людей шоколад также вызывал улучшенную мозговую активность. “Флаванолы какао благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и могут улучшить кровоснабжение головного мозга. Эта структура особенно подвержена старению и, следовательно, является потенциальным источником ухудшения памяти для людей в возрасте”, - писали исследователи из итальянского университета.

Тем не менее, чрезмерное потребление шоколада может нести и потенциальные риски, связанные с большим количеством калорий, добавления сахара и молока, а также наличия в нем токсичных кофеина и теобромина. Кроме возможно ожирения, ученые подсчитали, что употребление примерно 85 плиток шоколада может привести к отравлению.

