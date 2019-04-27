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Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию

27.04.2019 20:20
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Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию

Инструкция поможет плательщикам налогов правильно ее составить и подать.

Украинцы должны успеть к 2 мая подать декларацию о доходах, пишет Знай.

Главное управление ДФС в Донецкой области напоминает: последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах по 2018 го налогоплательщиками, которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины обязаны ее подать 2 мая 2019 года.

Декларация может быть подана по месту налогового адреса такими способами:

— лично либо лицом, которое этим уполномочено;

— декларация может быть отправлена почтой с уведомлением о вручении и с описью вложения, но не позже, чем за 5 дней до конца предельного срока представления декларации;

— С помощью средств электронной связи с электронной формой, соблюдая требования документооборота (не позже окончания последнего часа дня, в который истекает такой предельный срок).

Налогоплательщики должны пользоваться Инструкцией по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Министерства финансов Украины 2 октября 2015 года № 859 «Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, и Инструкции относительно заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах».

Те, кто рассчитывает на налоговую скидку за 2018 год, могут подавать декларацию до 31 декабря текущего года.




Теги: Донбасс, декларация, налоговая инспекция
 
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