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В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest

27.04.2019 18:00
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26 апреля в Мариуполе началось проведение международного фестиваля современного искусства StartUp ГогольFest

Открыла фестиваль мариупольская рок-группа Sun Scream, передают Новости Донбасса.

Также выступила группа YUKO, которая принимала участие в Национальном отборе на Евровидение, и Сергей Бабкин.

6-дневный фестиваль охватывает главную музыкальную программу, ночную, детскую, театрально-перформативную, образовательную.

Прочитать программу всех мероприятий можно на официальном сайте мероприятия.



Теги: Донбасс, искусство, Мариуполь, фестиваль
 
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