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Вел ли штаб Зеленского переговоры Кремлем: появилась интересная версия
Нет данных, но есть сильное подозрение...
Российский политолог Дмитрий Орешкин озвучил свою версию по поводу возможных переговоров штаба Владимира Зеленского с Кремлем.
Свое мнение на этот счет он высказал в колонке на "Апострофе".
"Указ (имеется ввиду указ об упрощенной выдаче паспортов РФ, - прим. ред.) — никакая не новость. Есть смысл говорить только о том, почему именно сейчас. Ясное понимание об этом можно почерпнуть разве что из головы Владимира Путина — мы можем только догадываться. Достаточно понятно, что последние несколько недель Зеленский наращивал шансы на победу. Соответственно, аналитики в Кремле прекрасно понимали, что он вполне может быть президентом, и продумывали варианты взаимодействия с ним", - уверен он.
Политолог объяснил, почему Зеленский первым своим шагом на пути президентства назвал вопрос о освобождении захваченных украинских моряков.
"Я даже склонен предполагать, что на каком-то уровне — может быть, не лично с Зеленским, а его эмиссарами или людьми Коломойского — проводили "просвечивающие" мероприятия. Поэтому когда Зеленский заявил, что первое, что он сделает, это будет бороться за судьбу 24 украинских моряков, то у меня как человека, давно наблюдающего за манерами постсоветских элит, появился вопрос: зачем заранее об этом заявлять, если ты можешь не разрешить проблему? Мне кажется, довольно очевидно, что у него были какие-то поводы, чтобы артикулировать эту тему. А значит, у него, наверное, были сигналы с той стороны границы", - отметил эксперт.
Кроме того, Орешкин указал на еще один интересный момент, касающийся заявлений Зеленского.
"Зеленский много говорит о намерении остановить войну, но ничего не говорил про Крым. У меня нет данных, но есть сильное подозрение, что его первые шаги были некоторым образом подготовлены или обсуждены между штабом Зеленского и Кремлем. Поэтому Зеленский заранее обозначил два направления: военнопленные и Донбасс", - резюмировал он.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, Кремль, штаб, версия
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