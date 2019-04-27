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Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один – Квасьневский
Экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным вместе с канцлером Германии и президентом Франции.
Набравший большинство голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский намерен встречаться с главой российского государства Владимиром Путиным только в рамках нормандского формата. Об этом 26 апреля заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский в Варшаве во время научной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает "Укринформ".
"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках нормандского формата, то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", – сказал Квасьневский.
Он отметил, что это удачное решение, поскольку даст Зеленскому "защитный зонт".
"Встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной", – считает Квасьневский.
По словам экс-президента Польши, он встречался с Зеленским за неделю до второго тура выборов вместе с экс-главой МИД Швеции Карлом Бильдтом, бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом.
21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24,45%.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине .
Источник : https://gordonua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин
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