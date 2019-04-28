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"Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
Жесткое послание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского выставило посмешищем агрессора Владимира Путина. Будут последствия. Эксперты прогнозируют обострение конфликта Киева и Москвы, передает "Диалог.UA" .
В ответ на угрозу Путина раздать паспорта всем украинцам, Зеленский его "опустил на землю". Он заверил, что мало граждан Украины польстятся на паспорт РФ и жизнь в авторитарном силовом государстве. Кроме того, новоизбранный президент предложил защиту тем россиянам, которых ущемляет путинский режим. Эту перепалку прокомментировал российский оппозиционер Константин Боровой. Он констатировал, что Зеленский разгромил Путина. "Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга. Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.Мастеру шахматной игры "Чапаев", дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера. Тут же на паспортизацию прилетела язвительная ответка: "Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд". И не придерешься – перед раем действительно предполагается еще и чистилище. Вполне себе пасхальная максима. Хотя, возможно, Зеленский имел в виду и другой суд. Например, гаагский. Все начали думать, что такого необычного приготовил Зеленский для Путина, какое секретное оружие? Оказалось, что это самое страшное для Путина – презрительный сарказм. Путин хочет, чтобы его боялись. Теперь над ним будут смеяться", - отметил Боровой.
Теги: Донбасс, Путин, война, Владимир Зеленский
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