Опасность нависла над Украиной, ученые предупреждают о неизбежном: «исчезнут целые улицы»

28.04.2019 14:00

В Украине возникла опасная ситуация, которая может привести к исчезновению многих городов

На Одесщине сдвиги грунта уже «съели» около 66 квадратных километров территории региона. Проблема усугубляется, так как площадь оползнеопасных участков растет.

Об этом предупреждают в ГоСЧС и подчеркивают, что в области больше 5000 оползневых участков. Об этом пишет Сегодня.

«Только за последние два года у нас произошли пять масштабных сдвигов почвы, с последствиями которых борются до сих пор. Самый известный и масштабный обвал произошел в Черноморске. В октябре 2016 года он уничтожил там целую улицу», — говорится в материале.

При этом, как выяснилось, берегоукрепительные работы пришлось свернуть из-за недостатка денег.

По мнению специалистов, больше всего от оползней страдают города.

«В местах заселенных оползни происходят из-за подтопления. Города сами себя подтапливают, поскольку они расположены на суглинках-лессах, которые очень боятся влаги и при ней расплываются, — рассказал советник мэра Одессы по вопросам берегозащиты Юрий Верба. — Даже если из города полностью убрать водопровод и запретить людям пользоваться водой, город все равно будет подтоплен, потому что здания, дороги, асфальт перекрывают испарение и вода под ними накапливается».

По словам эксперта, регион нуждается в комплексной берегозащите, ведь с каждым оползнем понемногу тает территория страны.

Также ранее сообщалось, что ученых обнаружили новую опасность для человечества. Так, стало известно о новом факторе, который может привести к экологической катастрофе. Как оказалось, люди потребляют чересчур много пресной воды, которой хватает далеко не на всех. Из-за этого по всему миру установлено множество опреснительных установок — около 16 тысяч. Именно они дают довольно негативное влияние на Мировой океан.

Ученые смогли подсчитать, что сооружения приносят в полтора раза больше вреда чем пользы. На один литр опресненной воды, приходится полтора литра соленого раствора. Раствор очень «ядовитый», а потому никакая жизнь существовать рядом с ним не может. Однако, после опреснения воды, отходы выливаются в океан или в землю. Сливание отходов в океан чревато, не только загрязнением воды, но и вымиранием большей части морской фауны, что приведет к необратимым последствиям для экосистемы Земли.

Источник: https://politeka.net