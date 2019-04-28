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Пасха-2019: что категорически запрещено делать в церкви
28.04.2019 07:10
Пасха - важный религиозный праздник. В этот день все идут в церковь, чтобы посвятить праздничную корзину. В связи с этим существует ряд примет о том, что запрещено делать в церкви, пишет kp.ua.
- Поэтому перед входом в храм можно дать милостыню нищим, при этом не забудьте приговаривать: "Да не оскудеет рука дающего".
- Выходя из церкви, денег лучше не давать, так как вместе с ними вы отдадите то, с чем приходили.
- Чтобы распознать недобрых людей, нужно обратить на них внимание. Как правило, они стоят у храма или внутри него, пытаясь скрестить пальцы рук или сами руки, чтобы левая рука лежала на правой руке. В церкви они стоят таким образом, чтобы спина была всегда прикрыта от алтаря.
- Бывает, что около церкви может подойти приятная женщина и попросить посчитать количество куполов храма. Этого нельзя делать: таким образом у одноглавой православной церкви "перебрасывают" свое одиночество, у трехглавой - тревогу, страхи, проблемы с законом, а у пятиглавой - болезни.
- Некоторые энергетические вампиры обходят человека против часовой стрелки и касаются пальцем, потом становятся сзади, чтобы "высосать" энергию. Если такое произошло, то сразу к человеку нужно прикоснуться левой рукой.
- Как правило, с помощью свечей эти люди также проводят ритуалы. Если подойдет человек и скажет: "Поставь свечу и выходи из церкви задом" - значит пытается навести порчу. Поэтому важно помнить: в храме можно зажигать свечу от спичек, зажигалки или от лампадки, горящей возле главной иконы.
- Также ни в коем случае нельзя поджигать свечу от стоящих рядом. Так можно забрать на себя их проблемы. Нельзя разрешать и другим поджигать от своей - заберут счастье.
- Свечу за благо сначала нужно потушить (но не задуть) после того, как сгорела большая половина, а уже потом уходить. Если свеча уже потушена, а потом внезапно задымилась - нужно глянуть под ноги - там может оказаться проклятая игла.
- Не позволяйте также другим переставлять вашу свечу во время молитвы.
- Если вы располагаете своим временем, то вам желательно проследить, чтобы вашу свечу потушили или не поставили вместо нее другую. Так обычно хотят навести порчу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, церковь, Пасха, традиции
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