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Погода на Пасху в Украине расстроит жителей страны: холод, дожди, грозы
Сегодня на территории украинского государства весьма изменится погода. Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра, на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди. Днем на Западе страны местами будут наблюдаться шквалы 15-20 метров в секунду.
Кроме того, дожди и грозы ожидаются в северных, части центральных и восточных регионах украинского государства. На Западе днем температура воздуха прогреется от тринадцати до девятнадцати градусов тепла, а в остальных регионах – до 23 градусов по Цельсию с отметкой «+». Ночью в северных и западных областях Украины воздух достигнет двенадцати градусов тепла, а в центре, на юге и востоке будет от +7 до +10.
Согласно прогнозам синопитиков, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, до двадцать девятого апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохранена большая опасность схождения лавин (третий уровень). В свою очередь синоптик Наталка Диденко в своем «Фейсбук» заявила, что с понедельника, 29 апреля, в столице Украины Киеве ожидается резкое похолодание.
Теги: Украина, Донбасс, погода, Пасха
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