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Приметы на Пасху, чтобы деньги водились
Пасха — великий праздник, который тесно переплетен с народными поверьями и языческими традициями. Наши предки придавали огромное значение всему, что происходило в этот день, и соблюдали определенные приметы, чтобы деньги водились.
Светлая Пасха — в первую очередь великий христианский праздник, торжество истины и оправдание искренних надежд. Во всех церквях проводятся пышные службы, наполненные верой, счастьем и всеобщим ликованием.
С течением жизни люди стали подмечать закономерные события, которые всегда происходили на Пасху и позволяли стать богаче. Специалисты сайта dailyhoro.ruвыбрали самые верные приметы, которые дошли до нас в неизменном виде.
Денежные приметы на Пасху
Богатый праздничный стол, с угощениями на любой вкус и большими порциями, непременно привлечет в дом процветание и деньги. На стол обязательно стелится самая красивая и дорогая скатерть, желательно — кристально белого цвета.
После праздничного ужина хозяевам дома необходимо убрать и перемыть всю грязную посуду, а крошки вытряхнуть на улицу, в след гостям. Народное поверье гласит, что гости обязательно вернутся и принесут с собой деньги.
Убирая со стола после Пасхи, двигайтесь по часовой стрелке — это привлечет в дом процветание и денежный успех.
Пышные и вкусные куличи на Пасху — добрый знак, символизирующий собой зажиточный год. Бугорки, трещины и гарь на куличах ничего хорошего не принесут. Поэтому хозяйкам следует отнестись к выпечке со всей серьезностью.
Принесенные свечи из церкви на Пасху — оберег от всех бед и неприятностей, связанных с деньгами. Чтобы оберег заработал, нужно принести 12 свечей, зажечь их возле икон и дать догореть до конца. Огарки хранятся за иконами до следующей Пасхи.
На Пасху не позволительно распивать алкоголь в неумеренном количестве, устраивать шумные застолья, дебоширить, ругаться. Если не последовать этой примете, следующий год будет бедным.
Нельзя выносить мусор из дома в Пасху — можно вынести весь достаток из дома.
Не берите и не давайте денег в долг в Христово Воскресение — деньги перестанут водиться.
Если встать на Пасху с первыми лучами солнца и встретить рассвет, то это принесет счастье и благосостояние всем членам семьи.
Церковные приметы, чтобы деньги водились
В этот торжественный день нужно обязательно посетить утреннюю праздничную службу, тогда Господь ответит на все ваши просьбы. Пренебрежение богослужением — к разорению и бедам.
Нужно обязательно подать нуждающемуся в Пасху, чтобы деньги водились.
Если прийти из церкви раньше, чем соседи, то это принесет богатство и долгую жизнь.
В Пасху нужно выйти на улицу и оглядеться по сторонам: то, что привлечет внимание — принесет прибыль или станет ключом к разгадке будущего успеха.
В пасхальное утро следует положить золото в воду на несколько минут, а затем умыться этой водой — это принесет успех в делах, обогащение и везение.
Услышав звон колокола, попросите у Господа от всей души счастья, здоровья, богатства — желание обязательно сбудется.
Оставьте одно пасхальное яйцо для себя. По поверью, оно — денежный талисман. В старину наши предки брали его на любое важное дело.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, праздник, приметы, Пасха
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