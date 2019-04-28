Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание

28.04.2019 11:35

В команде Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады.

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире шоу «Право на владу», передают Акценты.

Разумков заявил, что допускает данный шаг в связи с недавними попытками парламентариев лишить президента части его полномочий или вовсе отменить президентскую должность.

«В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия», — сказал он.

Также Разумков прокомментировал разговоры об отмене президентской должности, считая это недопустимым.

«Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два — у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти», — отметил Разумков.

Источник: https://from-ua.com