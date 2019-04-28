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Зеленский жестко прошелся по Путину за идею с российскими паспортами: «Сначала будет Суд»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на инициативу с раздачей паспортов
Об этом говорится на странице «Команда Зеленского» в Telegram.
«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень не комфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане», — отметил он.
В то же время Зеленский рассказал, что на самом деле означает иметь российское гражданство.
«Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, «не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса».
«Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд», — уточнил он.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поделился масштабными планами относительно украинцев
Во время пресс-конференции он прокомментировал свой недавний указ об упрощенном оформлении российского гражданства в ОРДЛО. Он заявил, что вскоре паспорта России смогут выдавать по всей территории Украины.
«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — неожиданно заявил Владимир Путин.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, паспорт
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