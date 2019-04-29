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Борьба за ПриватБанк продолжается: Коломойский придумал новый шаг
Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против НБУ.
В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. Первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая.
По мнению юристов, таким образом Коломойский хочет подстраховаться после решения Печерского суда, которое расторгло договор личного поручительства экс-владельца по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку НБУ на сумму 9,2 млрд грн.
«Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования Приватбанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд. И самое главное — о наличии достаточных правовых оснований для обязательной отмены решения Печерского районного суда Киева, объявленного в субботу (20 апреля — ред.) в половине десятого вечера, и каким были расторгнуты договоры личного поручительства Коломойского, в апелляционном порядке», — объяснили в юридической компании Asters.
Отмечается также, что неприятие Печерским районным судом Киева правовых аргументов банка, может подтверждать пренебрежение правовыми выводами Верховного Суда.
«Эти выводы являются обязательными для применения, например, о невозможности расторжения договоров поручительства с заявленных оснований. Подобные иски подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а соответственно Печерский суд был обязан прекратить производство по делу по иску Игоря Коломойского», — заключили юристы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, ПриватБанк, Коломойский
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