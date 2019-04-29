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Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
Российские пропагандисты в очередной раз опозорились, перепутав жену Владимира Зеленского с простой киевлянкой
Об этом в программе ЧистоNews рассказал звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой. Он обратил внимание на забавную ошибку российских СМИ.
«На одном из российских телеканалов не проверили, как выглядит жена Владимира Зеленского, и в роли будущей первой леди показали в эфире фото киевлянки Людмилы Капустян», — рассказал Кошевой.
Он продемонстрировал фотографию упомянутой украинки, которая похожа на Елену Зеленскую разве что цветом волос.
При этом Кошевой намекнул на то, что из-за этой нелепой ошибки у Зеленского могут возникнуть проблемы с супругой.
«Вполне возможно, что из-за того, что кто-то не проверил информацию кому-то, прежде чем начать решать государственные конфликты, спешно пришлось урегулировать семейные», — пошутил бывший коллега Зеленского.
Напомним, ранее Евгений Кошевой из «Квартал 95» выдал неизвестные факты из жизни победителя президентских выборов Владимира Зеленского.
Украинские юмористы устали выслушивать всевозможную ложь об основателе студии. В эфире очередного выпуска программы «Чисто News» Евгений Кошевой под видом тайны саркастично высмеял фейки о Владимире Зеленском. Актер «Квартала 95» представил рейтинг самых нелепых выдумок о шоумене.
Артисты шутя заявили, что на самом деле Владимир Зеленский спонсирует лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Вдобавок, юмориста назвали политическим проектом руководителя партии «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка. Евгений Кошевой «признался», что почти президент ревется к власти, чтобы зарабатывать больше денег на корпоративах. Вдобавок, у Владимира Зеленского, якобы, в оффшорах скрыто ещё 94 «Квартала».
«Зеленский родился с клоунским носом, а нормальный человеческий нос ему каждое утро делают гримеры», «Зеленский — гей. Об этом заявила его же жена, которая тоже гей»,— пошутил Евгений Кошевой в эфире программы «Чисто News».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, жена, Владимир Зеленский, конфликт, Квартал 95
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