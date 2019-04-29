«Мама дорогая»: в Украине значительно вырастет цена на загранпаспорта и ID-карты

29.04.2019 07:10

Начиная с первого июля в украинском государстве значительно повысится цена на оформление заграничных паспортов и ID-карт.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГП «Документ», «24 апреля Кабинет министров Украины принял новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина украинского государства для выезда за границу и ID-карты, которые нужно будет уплачивать после первого июля текущего года».



Помимо этого сообщается, что также будет изменена и стоимость бланков вышеупомянутых документов. Таким образом, согласно внесенным изменениям, начиная с первого июля новые суммы административного сбора будут такими, что при оформлении заграничного паспорта (до двадцати рабочих дней) – 682 гривны, из которых стоимость админуслуги будет составлять 352 гривны и стоимость бланка – 330 гривен, а ранее это стоило 557,32 гривны; для оформления загранпаспорта (до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований) – 1034 гривны, при ранее необходимых 810,32 гривны; при оформлении ID-карты (до двадцати рабочих дней) - 345 гривны (126 гривен стоимость админуслуги, и 219 гривен – стоимость бланка), ранее 279 гривен. При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 гривны (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.