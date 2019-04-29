На баланс ВСУ поступит новейшая, сверхмощная боевая бронированная техника

29.04.2019 09:15

Новая бронированная машина «Атаман» может вот-вот поступить на вооружение украинских морских пехотинцев.

Эта военная техника является отечественным вооружением. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, издание «Лига оборонных предприятий Украины» сообщает, что девятнадцатого апреля проект соответствующей техники ББМ 6х6 шифр «Атаман» был рассмотрен на совещании у заместителя министра обороны украинского государства, генерал-лейтенанта Игоря Павловского.



Известно также, что в мероприятии участвовали представители руководства Лиги, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Государственного научно-исследовательского института вооружения и военной техники Департамента военно-технической политики и развития ВВТ Министерства обороны Украины, а также иных структур оборонного ведомства.



Помимо этого проект рассмотрели также и представители частных оборонных предприятий «Телекард-прибор», корпорации «Таско», а также Научно-производственного объединения «Практика». Именно «Практика» сейчас активно принимает участие в разработке новейшей боевой бронированной машины «Атаман». Напоследок в сообщении пресс-службы отметили: «По результатам совещания было принято общий облик будущей боевой машины, а также определены дальнейшие задачи предприятиям-участникам кооперации, относительно дальнейшей работы над проектом».