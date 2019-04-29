Отпуск Зеленского: политик с семьей вылетел в Украину

29.04.2019 17:30

Новоизбранный президент Владимир Зеленский возвращается в Украину после трехдневного отдыха в турецком Бодруме. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Владимир Зеленский с семьей покинули пятизвездочный отель в квартале Гюверджинлик в понедельник, 29 апреля, утром.

В аэропорту Milas-Bodrum политика провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Источник: https://donpress.com