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Резкий рост цен: эксперты объяснили, почему подорожали овощи
Молодые овощи в Украине дешевеют практически каждый день, и на рынках и в магазинах города их быстро покупают, однако цены на урожай прошлого года резко повышаются. Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт «Сегодня», в первую очередь, эксперты зафиксировали резкий рост стоимости овощей из так называемого набора для борща.
В аналитической службе оптового рынка «Шувар» рассказали, что цены на капусту достигли 60 гривен за килограмм, и речь идет о капусте урожая прошлого года. Кроме того, эксперты подчеркнули, что молодая капуста стоит почти в два раза дешевле. Старый урожай свеклы тоже дорожает, на оптовых рынках она продается по 11,5 гривен. Молодая свекла ещё дороже. Эксперты подчеркнули, что цены на некоторые овощи в Украине намного выше, чем в соседних европейских странах. Оптовые цены на картофель на прошлой неделе превышали 9 гривен за килограмм. Причины такого резкого повышения стоимости самых популярных овощей никого не удивят.
Запасы овощей старого урожая уже минимальны, их не хватает, поэтому продавцы специально накручивают цены. Погодные катаклизмы прошлого года очень негативно сказались именно на урожае овощей из борщевого набора. Сейчас дешевле купить импортную и молодую продукцию, чтобы приготовить борщ.
Теги: Донбасс, подорожание, овощи
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