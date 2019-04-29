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Штраф за грязные номера: шпаргалка для водителя
Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить его символы с расстояния 20 метров, пишет yaizakon.
Если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 170 гривен.
Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит, или штраф в размере 255 гривен, или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с платным изъятием транспортного средства.
Даже если на номерном знаке не читается хотя бы один символ – есть вероятность наложения штрафа.
Однако основанием для наложения штрафа может быть только сделана инспектором фото-, видеофиксация номерных знаков с расстояния 20 метров, на которой не будет видно ваших номерных знаков.
Без этого инспектор не имеет права наложить штраф.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, водитель, штраф, номерной знак, автомобиль
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