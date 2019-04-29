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Скоро рванет: в России пригрозили Украине новым Чернобылем

29.04.2019 10:02
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Скоро рванет: в России пригрозили Украине новым Чернобылем

Российские журналисты заявили, что в Украине можно ожидать новой крупной аварии на одной из атомных электростанций.

Об этом сказано в материале 360tv. Утверждается, что власти страны "не пытаются восстанавливать энергетическую инфраструктуру", в связи с чем сохраняется высокий риск ЧП, подобного Чернобылю.

"Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придется выяснять, куда и на что они были потрачены", – цитирует ресурс слова старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко.

Также в материале отмечается, что проблему создает не только отсутствие финансирования, но и "нежелание киевских властей использовать комплектующие и топливо для АЭС из России". Сложившуюся ситуацию называют бомбой замедленного действия.

Ссылаясь на Energy Research & Social Science, журналисты подчеркивают, что вероятность серьезной атомной аварии в Украине в ближайшие годы составляет около 80%.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Чернобыль, авария, электростанция
 
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