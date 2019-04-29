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Стало известно, кого Зеленский назначит премьером: «Будет абсолютно лоялен»
В правительстве есть несколько основных претендентов на кресло премьер-министра при президенте Владимире Зеленском
О том, кому именно может достаться эта должность после инаугурации нового президента, рассказал в комментарии «Главреду» известный астролог Влад Росс.
Несмотря на то, что сейчас Юлия Тимошенко активно выступает за досрочные парламентские выборы, ей самой они совершенно невыгодны, подчеркивает эксперт.
«Более благоприятная ситуация для нее сложится осенью. В ее гороскопе Сатурн встанет на свое место (произойдет обращение Сатурна), и в прогрессии Венера сойдется с Меркурием. Осенью на выборах она сможет показать лучше результат, нежели в случае досрочных. К тому же, осенью у Тимошенко будет больше шансов стать премьер-министром. Однако пока что выглядит все так, что, скорее всего, Тимошенко никак не стать премьером», — отметил Росс.
Он сообщил, что велика вероятность того, что премьер-министром при Зеленском останется нынешний глава правительства Владимир Гройсман.
«Поскольку гороскоп Зеленского (25 января 1978 года) и гороскоп Гройсмана (20 января 1978 года) почти идентичны. Зеленский родился на пять дней позже Гройсмана, оба — Водолеи, планеты у них одинаковые. Говорим Гройсман — подразумеваем Зеленский, говорим Зеленский — подразумеваем Гройсман», — рассказал астролог.
Он отметил, что Гройсман будет полностью лоялен новому президенту, что позволит тому формировать правительство на свой вкус.
«Гройсман будет в ежовых рукавицах, будет абсолютно лоялен по отношению к Зеленскому и будет проводить линию нового президента.Также я посмотрел гороскоп бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы — возможно также, что премьером станет он», — добавил Росс.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, премьер-министр, Владимир Зеленский
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