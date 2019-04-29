Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом

29.04.2019 09:00

Можно подхватить опасную болезнь.



Украинцы могут наткнуться на использованные шприцы или иглы во время уборки или отдыха в парках и скверах, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.



"Через ранение иглой могут передаваться ВИЧ, гепатит В и С, герпес, малярия, сифилис, дифтерия и еще несколько десятков других парентеральных инфекций. Но шансы заражения патогенами крови с иглы очень низкие. ...В отличие от ситуации с медицинскими работниками, источник крови в иглах и шприцах, которые находятся на улице, обычно неизвестно. К тому же, ранения не происходит сразу после использования иглы, она редко содержит остатки свежей крови, а вирус, который мог быть в крови, подвергся воздействию света и температуры. Вследствие этого риски уменьшаются", - говорится в сообщении.



При этом Супрун рассказал, что необходимо сделать в случае укола:



подождите, чтобы кровотечение прошло само в течение нескольких минут;

промойте рану водой;

не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь;

высушите и заклейте рану пластырем;

отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинет доверия, центра ВИЧ/СПИДа.

"Далее врач оценит ваши риски инфицирования и спросит о травме. Он должен будет узнать когда, где и как это произошло, в каком состоянии была игла - открытая или закрытая, с имеющимися признаками остатков крови или без, как именно произошел контакт с иглой и как глубоко она проникла под кожу. Будьте готовы максимально четко вспомнить все детали", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.



В случае, если врач оценил риски заражение как высокие, то он может назначить профилактику антибиотиками, для предотвращения кожной инфекции - прививки против гепатита В, профилактическую терапию от ВИЧ. Образцы крови могут быть проверены на гепатит В, С или ВИЧ сразу или по истечении определенного промежутка времени.



Для предотвращения возможного ранения и дальнейшего заражения необходимо:



с собой нужно иметь перчатки, плоскогубцы и контейнер для острых предметов;

наденьте перчатки, устойчивые к механическим повреждениям;

ни в коем случае не прикасайтесь шприца руками, поднимайте только с помощью плоскогубцев или других инструментов, пригодных для этого;

шприц нужно немедленно поместить в контейнер для утилизации отходов самостоятельно;



если нашли иглу отдельно от колпачка - не нужно одевать колпачок обратно на иглу;

когда завершите уборку, снимите перчатки и поместите их в пакет и тщательно помойте руки с мылом;

держите контейнер для утилизации в безопасном месте;

не нужно хранить иглу, которой укололись;

сдать использованные иглы или шприцы нужно на специальные предприятия, которые имеют лицензию и сертифицированное оборудование.



Если у вас нет возможности утилизировать шприц как указано выше, то обязательно позаботьтесь, чтобы он был отдельно от остальных мусора.