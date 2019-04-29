- Украинцы хотят, чтобы Зеленский прекратил «играть» с ними, это уже немного выводит из себя и огорчает16:00
- Борьба за ПриватБанк продолжается: Коломойский придумал новый шаг15:48
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- В сети россиянка обратилась к Зеленскому с просьбой об украинском гражданстве14:49
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»14:35
- Путин подтвердил договоренности, достигнутые Медведчуком и Бойко в Москве14:16
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- У Зеленского придумали, что делать с Луценко13:03
Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом
Можно подхватить опасную болезнь.
Украинцы могут наткнуться на использованные шприцы или иглы во время уборки или отдыха в парках и скверах, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Через ранение иглой могут передаваться ВИЧ, гепатит В и С, герпес, малярия, сифилис, дифтерия и еще несколько десятков других парентеральных инфекций. Но шансы заражения патогенами крови с иглы очень низкие. ...В отличие от ситуации с медицинскими работниками, источник крови в иглах и шприцах, которые находятся на улице, обычно неизвестно. К тому же, ранения не происходит сразу после использования иглы, она редко содержит остатки свежей крови, а вирус, который мог быть в крови, подвергся воздействию света и температуры. Вследствие этого риски уменьшаются", - говорится в сообщении.
При этом Супрун рассказал, что необходимо сделать в случае укола:
подождите, чтобы кровотечение прошло само в течение нескольких минут;
промойте рану водой;
не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь;
высушите и заклейте рану пластырем;
отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинет доверия, центра ВИЧ/СПИДа.
"Далее врач оценит ваши риски инфицирования и спросит о травме. Он должен будет узнать когда, где и как это произошло, в каком состоянии была игла - открытая или закрытая, с имеющимися признаками остатков крови или без, как именно произошел контакт с иглой и как глубоко она проникла под кожу. Будьте готовы максимально четко вспомнить все детали", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.
В случае, если врач оценил риски заражение как высокие, то он может назначить профилактику антибиотиками, для предотвращения кожной инфекции - прививки против гепатита В, профилактическую терапию от ВИЧ. Образцы крови могут быть проверены на гепатит В, С или ВИЧ сразу или по истечении определенного промежутка времени.
Для предотвращения возможного ранения и дальнейшего заражения необходимо:
с собой нужно иметь перчатки, плоскогубцы и контейнер для острых предметов;
наденьте перчатки, устойчивые к механическим повреждениям;
ни в коем случае не прикасайтесь шприца руками, поднимайте только с помощью плоскогубцев или других инструментов, пригодных для этого;
шприц нужно немедленно поместить в контейнер для утилизации отходов самостоятельно;
если нашли иглу отдельно от колпачка - не нужно одевать колпачок обратно на иглу;
когда завершите уборку, снимите перчатки и поместите их в пакет и тщательно помойте руки с мылом;
держите контейнер для утилизации в безопасном месте;
не нужно хранить иглу, которой укололись;
сдать использованные иглы или шприцы нужно на специальные предприятия, которые имеют лицензию и сертифицированное оборудование.
Если у вас нет возможности утилизировать шприц как указано выше, то обязательно позаботьтесь, чтобы он был отдельно от остальных мусора.
Теги: Донбасс, здоровье, советы, шприц
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже
- Он большой, я маленький, или Почему чужие дети растут быстрее
- Восемь способов забыть о холодильнике на ночь глядя
- Девять советов из Поднебесной для мэра Донецка и всех нас
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами
- Крещение. Самые популярные купели Донбасса
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»11:10
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Украинцы хотят, чтобы Зеленский прекратил «играть» с ними, это уже немного выводит из себя и огорчает16:00
- Борьба за ПриватБанк продолжается: Коломойский придумал новый шаг15:48
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- В сети россиянка обратилась к Зеленскому с просьбой об украинском гражданстве14:49
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»14:35
- Путин подтвердил договоренности, достигнутые Медведчуком и Бойко в Москве14:16
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- Нибиру перед вторжением послала на разведку мощный десант пришельцев: белые НЛО готовы к "захвату" Земли - фото 13:20
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание