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Украинцы хотят, чтобы Зеленский прекратил «играть» с ними, это уже немного выводит из себя и огорчает
Как передает replyua.net, опасность, которая нависла над Украиной – это не реванш пророссийских сил и не неопытность перспективного и полного сил Владимира Зеленского, а то, что новоизбранный президент, а точнее его окружение продолжает вести интригующую и уже совсем ненужную «игру» с украинскими гражданами. «Игра» эта называется – интрига и недосказанность, которая была уместна во время предвыборной кампании, но уж никак не сейчас.
Владимир Зеленский фактически продолжает общение с украинцами через сеть интернет, записывая ролики, выдавая посты в Facebook, при этом ни для кого не секрет, что подавляющему большинству украинцев, которые приняли участие в выборах президента далеко за 50 и не все из них имеют доступ к сети, не у каждого есть своя страничка в сети. Это реалии сегодняшней Украины. Люди фактически не слышат новоизбранного президента, не знают его планов после инаугурации, со СМИ Зеленский не коммуницирует.
Более того, даже те, кто имеет свои странички в Facebook, следит за ютуб-каналом Зеленского до сих пор не услышали, кого президент будет предлагать на ключевые должности в государстве, кто будет помогать ему фактически управлять страной. Читайте также – мнение популярного журналиста Романа Цимбалюка о том, что Кремль уже не оставил Зеленскому выбора.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Владимир Зеленский
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