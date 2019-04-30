Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе

30.04.2019 19:05

Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс.

Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в своем телеграм-канале. Он напомнил, как еще ранее предупреждал, что Россия никогда не пустит на Донбасс миротворцев ООН, пишет from-ua.

"Ни в какую Украину Кремль ни "ДНР", ни "ЛНР" впихивать не собирается. Ничего из этот наивного прекрасного не будет. Вы их не знаете. Минскими соглашениями они подотрутся. Будет дальнейшая оккупация. Будут паспорта. Будет признание. Они лишь ждут момента. Ох, сколько говна на дедушку было вылито... Ты ничего не понимаешь, ты не разбираешься, приехал - не учи нас..." - написал Бабченко.