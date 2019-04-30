Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе

30.04.2019 19:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе

Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс.
Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в своем телеграм-канале. Он напомнил, как еще ранее предупреждал, что Россия никогда не пустит на Донбасс миротворцев ООН, пишет from-ua.
"Ни в какую Украину Кремль ни "ДНР", ни "ЛНР" впихивать не собирается. Ничего из этот наивного прекрасного не будет. Вы их не знаете. Минскими соглашениями они подотрутся. Будет дальнейшая оккупация. Будут паспорта. Будет признание. Они лишь ждут момента. Ох, сколько говна на дедушку было вылито... Ты ничего не понимаешь, ты не разбираешься, приехал - не учи нас..." - написал Бабченко.



Теги: Россия, Донбасс, прогноз, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх