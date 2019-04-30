Команда Зеленского раскрыла подробности предстоящей инаугурации президента

30.04.2019 16:38

В интервью «Украинской правде» сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк рассказал, что команда Владимира Зеленского уважает процедуру инаугурации президента, однако готовят несколько «фишечек».

По словам Костюка, вся команда прибудет в Верховную Раду на присягу, передает donpress.com.

Он также сообщил, что после торжественного мероприятия в парламенте будет что-то еще, чего никогда не было на инаугурации президента.