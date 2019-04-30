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Крупное ДТП с украинцами в России: детали столкновения автобуса Киев - Москва с "КамАЗом"
Рейсовый автобус сообщением Киев - Москва столкнулся с "КамАЗом" в Орловской области - более двадцати пассажиров пострадали, получив травмы.
В ночь на 30 апреля в Орловской области в России случилась крупная авария, в результате которой пострадали десятки граждан Украины, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщает российское агенство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Сообщается, что на трассе возле села Бельдяжки рейсовый автобус Yutong сообщением Киев - Москва столкнулся с "КамАЗом". Согласно предварительным данным, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Сильное столкновения привело к тому, что автобус перевернулся в кювет.
Известно, то в автобусе было 54 человека, из которых 21 пассажир обратился за медицинской помощью. У многих пострадавших в основном синяки и порезы. Также подчеркивается, что все в салоне автобуса были гражданами Украины. Позднее в Кромской центральной районной больнице журналистам рассказали, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, травмы, авария, украинцы, КамАЗ, столкновение, ДТП
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