Май начнётся с дождей

30.04.2019 14:56

Завтра, 1 мая, в Украине ожидается дождливая погода. Так пишет replyua.net.

Об этом сообщили представители Укргидрометцентра. В частности, дожди накроют западные и северные регионы нашей страны. Больше всего осадков выпадет в Карпатах и Прикарпатье. А вот на Юге и Востоке Украины ожидаются грозы. Не исключено, что здесь будет иметь место и град. При этом температура на всей территории нашей страны весьма приемлема. Так, в Закарпатье ночью ожидается 12 градусов тепла. В других областях – от 3 до 8 градусов. Днём на Севере и Западе Украины температура повысится до 10-15 градусов. В других регионах этот показатель будет колебаться в пределах от 16 до 21 градуса. Что касается непосредственно столицы, то ночью здесь пройдёт небольшой дождь. В дневное время он усилится. Температура ночью в Киеве достигнет всего 5-7 градусов. Ненамного улучшится данный показатель и днём. Ведь при 10-12 градусах особо не погреешься.

К слову, самая высокая температура 1 мая была зафиксирована 7 лет назад. Так, в 2012 году в начале последнего весеннего месяца украинцы грелись при 30 градусах. При этом в далёком 1940 году температурные показатели 1 мая не превышали 0,6 градуса.