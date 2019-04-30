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"На Донбассе появится военная база России", - Бабченко анонсировал тревожный шаг Путина по "ЛДНР"

30.04.2019 20:42
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"На Донбассе появится военная база России", - Бабченко анонсировал тревожный шаг Путина по "ЛДНР"

Неминуемым следствием раздачи российских паспортов на оккупированной части Донбасса станет практически полная интеграция захваченной территории в состав России, после чего на востоке Украины появятся крупная российская военная база.

Об этом на своей странице в социальной сети пишет известный российский журналист Аркадий Бабченко, предупреждая Украину о последствиях, передает dialog.ua.

Бабченко прокомментировал скандал вокруг украинского министра Ревы и заявил, что необходимо смотреть гораздо дольше и описал возможный круг последствий, которыми в последствии обернется для Украины указ Путина о раздаче паспортов. При этом журналист не сомневается, что граница между Украиной и Россией фактически будет проходить по линии разграничения. "А потом там появится российская база. Гигантская. Как в Цхинвали. Я когда её увидел, у меня челюсть отвисла. Но вы продолжайте спорить про повестку вчерашнего дня. Зачем так упорно отказываться понимать, что произошло, мне не ясно", - предупреждает журналист.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, указ, паспорт, военная база, интеграция, соцсети
 
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