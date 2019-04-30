Путин готовит второй указ по Донбассу на май: командир спецназа "ДНР" "Ольхон" сообщил тревожные новости для Украины

30.04.2019 15:59

Один из известных российских террористов с кличкой Ольхон заявил о подготовке российскими властями нового указа по Донбассу, который президент РФ Путин должен подписать уже в мае.

Командующий российскими спецназовцами на оккупированной части Донбасса Ольхон заявляет, что новый указ Путина станет неприятным сюрпризом для жителей Украины, передает dialog.ua.

"Немного инсайда… Готовится еще один „подарок“ в виде Указа президента РФ на май месяц", - заявляет российский наемник. Ольхон отметил, что новый путинский указ сможет помочь значительному количеству людей начать жить по-новому. Российский наемник подчеркивает, что из-за этого указа украинцам лучше заранее "купить новые панталоны". Насколько достоверной является информация террориста, официальные СМИ пока не сообщают.