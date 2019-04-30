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В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит
В мае украинцы получат возможность менять оператора мобильной связи, сохраняя при этом телефонный номер. Страна шла к этому почти 10 лет, при том, что в других странах эта услуга предоставляется уже достаточно давно. "Апостроф" разбирался, как будет осуществляться процедура переноса мобильного номера, готовы ли к этому операторы мобильной связи и сами абоненты.
Дождались – с 1 мая 2019 года украинцы смогут менять оператора мобильной связи, сохраняя при этом свой телефонный номер. Для многих это крайне комфортная услуга - если человек пользуется номером длительное время, он зафиксирован в контактах людей, с которыми он регулярно общается. И, если по какой-то причине человек решает сменить оператора мобильной связи, приходится всех информировать о том, что ваш номер более недействителен или, как минимум, не ваш.
Более того, как правило, к определенному мобильному номеру привязаны аккаунты в соцсетях, банковские счета и карты, а также другая самая разная информация.
Десять лет спустя
Впервые об услуге переноса мобильного номера (MNP — Mobile Number Portability) в Украине всерьез заговорили почти 10 лет назад. В 2010 году был принят соответствующий закон, а сама услуга должна была заработать с 2011 года. Не сложилось. Следующим временем "Ч" назывался 2016 год, но и тогда из этой затеи ничего не вышло.
Понятно, что рынок мобильной связи 10 лет назад и сейчас – "две большие разницы". За это время в стране появилась связь 3G, а затем и 4G, причем по вполне приемлемым тарифам. Сами тарифы более-менее унифицировались, к тому же крупнейшие операторы мобильной связи страны во многих своих пакетах предоставляют бесплатные минуты для звонков на номера своих конкурентов. К этому нужно еще добавить, что украинцы, как, впрочем, и жители других стран, стали за это время активнее пользоваться мессенджерами, в том числе, для осуществления телефонных и видеозвонков.
Однако услуга MNP, в любом случае, будет востребована по указанным выше причинам.
Собственность абонента
Как крупнейшие операторы мобильной связи в нашей стране оценивают долгожданный запуск переноса мобильного номера и готовы ли они к этому? Судя по всему, оценивают вполне положительно.
"В мире считается, что сохранение номера при изменении оператора – это законное право потребителя и признак здоровой конкуренции на рынке телекоммуникаций. На данный момент эта услуга действует более чем в 80 странах, - отмечает оператор "Vodafone" Украина на своем сайте. - Номер – это ваша персональная информация, и никто кроме вас не имеет права использовать ее. С появлением в Украине MNP вы наконец-то сможете забрать у операторов то, что должно принадлежать только вам".
Не секрет, что за внедрение услуги переноса мобильного номера более других ратовала компания Lifecell. "Запуск MNP – это переломный момент, когда в силу вступают новые правила на рынке мобильной связи. Lifecell всегда был драйвером внедрения услуги MNP в Украине, и мы тщательно готовились к этому заранее", - сообщили "Апострофу" в компании.
В Lifecell считают, что от внедрения MNP в первую очередь выиграют абоненты, "которые, наконец, будут иметь возможность не бояться потерять номер, выбирая поставщика услуг, так как именно привязка к номеру, которым абонент пользуется много лет, была одной из главных препон для смены оператора".
Все готовы
Операторы также заверяют, что они полностью готовы начать предоставлять эту услугу с 1 мая.
"С нашей стороны по состоянию на 1 мая будет готово все, чтобы абоненты могли воспользоваться своим правом свободно выбирать оператора и больше не зависеть от номера. Сейчас все участники процесса активно тестируют работу услуги между собой, и мы надеемся на ее своевременный и успешный запуск", - сообщили в компании Lifecell.
"Vodafone Украина" о своей готовности прозрачно намекает тем, что на своем сайте включила счетчик времени, оставшегося до запуска процедуры.
В компании "Киевстар" также рапортуют о полной готовности. "Киевстар" подготовил свои IT-системы и процедуры к запуску сервиса MNP. Мы заинтересованы в том, чтобы услуга с 1 мая работала у всех компаний мобильной связи, и абоненты, которые хотят перейти в нашу сеть со своим номером телефона, могли это сделать быстро и беспрепятственно", - рассказали "Апострофу" в компании.
Процедура в действии
Теперь, собственно, о том, как будет осуществляться сама процедура.
"Для получения услуги MNP абоненту следует обратиться с письменным заявлением в офис обслуживания оператора-получателя, или дистанционно, заполнив регистрационную форму на сайте оператора, либо подать заявку другим установленным оператором способом", - рассказали в "Киевстар".
В компании уточнили, что процесс переноса номера организует оператор-получатель: "Он направляет запрос базовому оператору о возможности предоставления услуги по определенному абонентскому номеру. Базовый оператор должен подтвердить такую возможность, либо сообщить об основаниях для отказа. Оператор-получатель уведомляет абонента о результатах рассмотрения заявки, и в удобное для абонента время, подписывает с ним договор на предоставление услуги переноса номера".
Важным моментом в процедуре переноса номера является его регистрация. Поэтому первое, что нужно сделать, даже раньше, чем подавать заявку новому оператору - убедиться, что номер зарегистрирован. "Для этого необходимо позвонить своему оператору либо прийти в его официальный магазин. Сотрудники магазина или call-центра скажут вам, зарегистрирован ли номер на вас. Если да – смело начинайте процедуру переноса номера", - инструктирует граждан "Vodafone Украина".
Если же выяснится, что номер не зарегистрирован, нужно будет пройти процедуру регистрации у текущего оператора. "Чтобы зарегистрировать номер, нужно зайти в персональный кабинет на сайте текущего оператора, заполнить заявку, заверив ее электронно-цифровой подписью. Зарегистрировать номер также можно оффлайн в любом фирменном магазине текущего оператора - для этого нужно заполнить соответствующее заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, заграничный паспорт и так далее)", - сообщает Lifecell. Ну а после этого уж точно можно подавать заявку новому оператору, в которой нужно указать желаемую дату переноса номера.
Отказ в портации
Собственно на перенос номера операторам дают 3 рабочих дня с момента регистрации соответствующего заявления.
Однако нужно быть готовым к тому, что вам могут отказать в переносе номера. Причины для этого одинаковы для всех операторов. Отказ со стороны текущего оператора происходит по таким причинам: номер не зарегистрирован, номер зарегистрирован на другое лицо, в заявлении о переносе представлены неполные или недостоверные данные, предоставление услуг было прекращено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и другое).
Также в портации может отказать система, если после последнего переноса номера не прошло 30 календарных дней, а также, если абонент подал заявки сразу нескольким операторам.
Если в переносе номера отказано из-за того, что после последней портации не прошло 30 дней, нужно просто подождать. Ну, а если человек подал заявку нескольким операторам, придется, все-таки, определиться с каким-то одним.
При этом следует понимать, что в случае сохранения номера при смене оператора, у тех, кто будет на него звонить, могут возникнуть непредвиденные расходы - ведь звонок может по ошибке восприниматься как внутрисетевой, а потому бесплатный. Но на этот случай предусмотрено специальное голосовое сообщение непосредственно перед соединением с абонентом.
Борьба за клиента
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что услуга переноса номера, прежде всего, дает пользователям мобильной связи свободу выбора. Кроме того, как отмечают в компании Lifecell, она будет способствовать конструктивной открытой конкуренции в сфере телекоммуникаций, обеспечит приход инноваций на рынок и гарантирует его дальнейший рост. "Операторы включаются в активную борьбу за абонента, формируя привлекательные тарифы и повышая качество обслуживания", - заявили в компании.
Будут ли операторы использовать какие-то маркетинговые ходы для привлечения новых или, наоборот, сохранения старых абонентов? В компаниях о таких вещах говорят неохотно, но дают понять, что подобные шаги не исключены.
Особых прогнозов о том, какое количество абонентов решит поменять мобильного оператора в рамках этой услуги, также не делается. "Проведенные исследования и опросы показывают, что услуга может заинтересовать до 10% абонентов на рынке", - говорят в Lifecell.
Теги: Донбасс, изменение, мобильная связь, революция
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