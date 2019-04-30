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Влад Росс сообщил, когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского
Распустят ли нынешнюю Верховную Раду и будут ли досрочные парламентские выборы, зависит от того, когда пройдет инаугурация Владимира Зеленского. Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет from-ua.
"Можно не сомневаться, что нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий будет пытаться сохранить за собой пост как можно дальше и позаботится о том, чтобы инаугурация ни в коем случае не произошла раньше 28 мая", - отметил он.
По словам Росса, Парубию есть чего опасаться.
"Владимир Зеленский намерен всячески способствовать проведению надлежащих расследований дел Майдана и обнародовать результаты. Вероятнее всего, окажется, что у Парубия и Турчинова вообще полный комплект, потому, естественно, оба вышеназванных деятеля хотят иметь неприкосновенность. Поскольку Парубий возглавляет парламент, он сделает все, зависящее от него, чтобы инаугурация Зеленского не произошла раньше 28 мая", - объяснил он.
Что касается даты инаугурации Зеленского - 28 мая, то Росс считае ее наихудшим денем, который только можно придумать для инаугурации нового президента.
"В этот день будет Луна без курса. Так, Петр Порошенко выдвинулся в президенты 29 января 2019 года, как раз на Луне без курса – видим результат: он потерпел разгромное поражение на президентских выборах. Если инаугурация Владимира Зеленского произойдет 28 мая, то высок риск, что он вступит в должность президента, но затем практически сразу, использовав закон об импичменте, его свергнут", - рассказал астролог.
По словам астролога, и Зеленский, и Порошенко оба одинаково заинтересованы в роспуске Верховной Рады.
"Однако не знаю, как им удастся убедить в этом Парубия. Однако если это удастся сделать, в этом случае будут досрочные парламентские выборы. Зеленский на них серьезно настроен, так же, впрочем, как и Порошенко", - отметил Росс.
"Если сейчас у Порошенко есть хоть какой-то рейтинг и хоть какой-то шанс войти в новый парламент со своей партией "Солидарность", то осенью его рейтинг в конец испарится, он станет "политическим трупом". Он будет настолько токсичен, что никто не захочет с ним связываться и становиться с ним единой командой", - добавил он.
Росс считает, что если же инаугурация состоится после 28 мая, в какой-то из дней до 3 июня, то Верховную Раду уже никто не распустит.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Влад Росс
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